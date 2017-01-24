СМИ узнали о повреждениях у переброшенных в Польшу американских танков

Часть развернутой в европейских странах НАТО американской бронетехники получила повреждения при переброске в Польшу. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, а также на командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса.

Как отмечает издание, военные не рассчитали высоту мостов на пути из немецкого порта Бремерхафен в Польшу (они оказались ниже, чем полагали специалисты), из-за чего техника ВВС США врезалась в мосты. Пять единиц бронетехники было принято решение оставить в Германии. В настоящее время американские военные выясняют, каким способом их можно перебросить на территорию Польши.

По словам командира Сухопутных войск США в Европе Бена Ходжеса, некоторые американские танки по ошибке были доставлены с разряженными аккумуляторами или заправленными не полностью.