Мизулина: За растление детей нужно сажать пожизненно

Сенатор Елена Мизулина сообщила, что готовит законопроект, ужесточающий наказание за растление детей, вплоть до пожизненного заключения, сообщается на ее сайте. Сенатор обещает "в ближайшее время внести на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект".

Так она отреагировала на информацию в СМИ о множественных случаях систематического сексуального насилия над учениками в московской «Лиге школ». Напомним, вчера интернет-издание "Медуза" опубликовало расследование Даниила Туровского об этом случае.

Мизулина считает, что ужесточение наказания за такие преступления должно коснуться растлителей из «близкого круга» ребенка — преподавателей или родителей.

СУ СКР по городу Москве накануне уже начал доследственную проверку по сообщениям о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.