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24.01.2017 12:25
33 Комментариев
Игорь Дивинский: Вы голосовали за губернатора, а значит - за передачу Исаакия
Я много читаю о своем родном городе и вижу, что развернулась широкая полемика вокруг решения передать Исаакиевский собор РПЦ. Начнем с того, что губернатор исполнил закон Российской Федерации, и я как депутат Государственной думы приветствую это: не может не радовать, что законы у нас в городе исполняются.

Но есть вопрос другого порядка. Меня взволновало, что в публичном пространстве развернулась полемика о том, что якобы общество раскалывается на тех, кто согласен передать Исаакиевский собор РПЦ, и тех, кто не согласен. Это же неправда!

Во-первых, это не общество, а лишь узкая его часть.

Во-вторых. В Государственной думе я работаю в комитете по финансовому рынку и, наверное, не зря: здесь надо быть негромким и уметь считать – деньги, как известно, любят тишину. Привожу вам мои рассуждения и расчеты.

Не так давно жители нашего города проголосовали за губернатора Георгия Полтавченко, который впоследствии и принял решение о передаче Исаакиевского собора. За него проголосовало более 70 процентов избирателей. Это огромный пласт общества великого города. Если они продемонстрировали свое волеизъявление, значит доверяют Георгию Сергеевичу в принятии им решений по управлению городом. Обратите внимание, этот выбор жители сделали после 3 лет пребывания губернатора на этом посту. Относительно небольшая явка только подтвердила : большинство горожан довольны градоначальником. У нас ведь как: если кому-то что-то не нравится, то человек обязательно придет на участок показать это. Лучшая власть – та, которую не знают. Люди интересуются, кто ими управляет, только тогда, когда у них возникают проблемы.

Не так давно прошли выборы в Законодательное собрание, Государственную думу, муниципальные образования. С явным преимуществом победила «Единая Россия». Это значит, что люди доверяют и партии. Лидер ее регионального отделения Вячеслав Макаров недавно заявил, что он поддерживает решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. То есть поддерживает и партия, которую поддержали петербуржцы.

Если это все сложить, то о каком тогда споре мы ведем речь? Решение поддерживает большинство, абсолютное большинство.

Когда я был вице-губернатором, вопрос о передаче Исаакиевского собора Церкви тоже рассматривался. И тогда отказа не было, было решение взять паузу и все просчитать. Теперь это сделано. Оценив ситуацию, в городском правительстве пришли к выводу, что храм нужно передать Церкви. И это еще одно доказательство, что Георгий Сергеевич не принимает скоропостижных решений, все его действия выверенные и продуманные, как и положено губернатору великого города. Что же касается ответов вице-губернатора Александра Говорунова или пресс-секретаря Андрея Кибитова, которые тогда были даны, то могу сказать лишь одно: когда сидит 10 человек на лекции, после ее окончания, если спросить каждого, что говорил лектор, вы не получите единого ответа, каждый будет говорить в рамках своего понимания и восприятия. Но, если посмотреть письмо Александра Говорунова, то можно увидеть, что он говорил именно о несвоевременности, то есть о паузе. Сейчас эта пауза закончилась, вопрос решен: нужно исполнить федеральный закон, и никаких обсуждений тут быть не может.

Ко всему прочему, я бы хотел добавить и такую мысль. Мне неясно, почему сейчас идут выпады в сторону исполнительной власти, ведь в Смольном лишь исполняют законы, которые пишут в Государственной думе и Законодательном собрании Петербурга. Не нравится законодательство? Давайте обсуждать, как его менять. Но исполнительная власть должна заниматься исполнением законов, что и было сделано в случае с Исаакием.

Депутат Государственной думы Игорь Дивинский, специально для «Фонтанки.ру»

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комментарии пользователей (33)
werius
24 января 2017 г. 13:34
Венед: Их достаточно даже в этом блоге. Правда, большинство из них заблуждается, что можно "поддержать государство" в чём-то одном и быть против в других аспектах. Но беда в том, что, поддержав, допустим, во внешней политике, автоматически поддерживаешь и внутреннюю, которая больше смахивает на план по уничтожению населения.
chehasta
24 января 2017 г. 13:33
Чистый флуд не по теме. Просто вчера посмотрел в очередной раз хорошее кино — "Я объявляю вам войну". Понравилась фраза героя Еременко мл. "Это наш город. Мы здесь родились и мы не позволим всяким у-кам устанавливать тут свои у-чные законы...." Хорошее кино. Посмотрите.
werius
24 января 2017 г. 13:32
Snaky: Я не видел там хоть сколь-нибудь умных. Умные безоговорочно верными не бывают.
Velikolepnaya
24 января 2017 г. 13:26
"Не так давно жители нашего города проголосовали за губернатора Георгия Полтавченко," Дальше можно вообще не читать
TataG
24 января 2017 г. 13:24
Бред!!!
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