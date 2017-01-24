Редактора шоу Saturday Night Live отстранили от работы за шутку о сыне Трампа

Один из редакторов популярного американского шоу Saturday Night Live был отстранен от работы на неопределенный срок после опубликованного анекдота про младшего сына Дональда Трампа Бэррона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источника, Кэти Рич была отстранена от работы сразу же после того, как она опубликовала анекдот в твиттере. Отмечается, что женщина позже удалила твит и свой аккаунт, но затем возобновила его работу в понедельник, написав, что хочет «искренне извиниться» и «глубоко сожалеет» о содеянном.

Канал NBC никак не прокомментировал эту ситуацию.

Это не первый раз, когда сотрудники шоу отпускают неуместные шутки в адрес детей президента. В 1993 году одного из членов команды шоу Майка Майерса обязали написать письмо с извинениями к чете Клинтон после того, как он спародировал их дочь Челси.

Кэти Рич подверглась критике пользователей соцсетей после того, как написала в своем твиттере, что младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон станет школьником, который совершит вооруженное нападение на учебное заведение.