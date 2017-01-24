Адвокат Дадина в КС: С тем же успехом можно приравнять к уголовному деянию переход на красный свет

«Количество проступков не может образовать состав преступления. 100 кошек не могут образовать одного тигра». «С тем же успехом можно приравнять к уголовному деянию переход на красный свет». Такими словами адвокаты заключенного оппозиционера Ильдара Дадина сейчас обосновывают свою позицию в Конституционном суде. Она сводится к тому, что россиян нельзя осуждать на реальные уголовные сроки за неоднократные нарушения правил митингов.

Как подчеркнул адвокат Сергей Голубок, статья 212.2 Уголовного кодекса, которую оспаривает Дадин, находится в той же главе УК, что и «терроризм, массовые беспорядки, хулиганство», а меры наказания иначе как драконовскими не назвать: «Ильдар Дадин получил 2,5 года лишения свободы. Столько же можно получить за развратные действия в отношении малолетних».

Своё выступление Голубок закончил словами дореволюционного юриста Николая Таганцева: «Государство не может требовать повиновения только ради повиновения».

Напомним, 24 января КС рассматривает жалобу осужденного оппозиционера Ильдара Дадина – первого гражданина России, осуждённого по новой статье 212.1 Уголовного кодекса. Она позволяет давать реальные сроки за «неоднократные» нарушения на митингах.