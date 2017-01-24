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24.01.2017 11:25

Один из десяти изъятых в Москве детей вернулся в приемную семью

Адвокат Иван Павлов сообщил на своей странице в Facebook, что одного ребенка из десяти детей, изъятых у многодетной семьи Дель из Зеленограда, передали под предварительную опеку бабушке.

"Двоих детей, удерживаемых от семьи Дель завтра должны отдать их бабушке. Управление социальной защиты Москвы согласилось передать матери Светланы под предварительную опеку двух из десяти изъятых из семьи детей", – написал он накануне. Сегодня адвокат подтвердил: " Только что Светлана вместе со своей мамой и старшей дочерью Дарьей в сопровождении юриста "Команда 29" АнНЫ Фоминой" забрали из приюта 6-летнюю дочь семьи Дель Полину".

Сегодня же под опеку бабушки должны передать еще одного ребенка, который 22 января был госпитализирован с высокой температурой.

Справка:

Руководитель департамента соцзащиты Москвы Владимир Петросян заявил, что с многодетной семьей из Москвы, у которой изъяли восьмерых приемных детей, расторгают договор об опеке. В СК сообщили, что, по данным СМИ, 10 января работники детсада обнаружили на теле ребенка побои, которые, с его слов, ему нанес отец. Ребенка доставили в медучреждение, а сотрудники органов опеки и попечительства впоследствии изъяли из семьи 10 несовершеннолетних детей.


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