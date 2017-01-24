Актера уволили из театра за мат на спектакле «Конек-Горбунок»

В Новокузнецке актера Артура Левченко уволили из драматического театра за мат на детском спектакле «Конек-Горбунок». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.

В департамент обратилась местная жительница. По ее словам, 7 января во время показа «Конька-Горбунка» один из актеров вышел на сцену нетрезвым и нецензурно выругался.

Проверка подтвердила данный факт. Отмечается, что неблагозвучная словоформа, произнесенная Левченко, могла быть расценена зрителями спектакля как нецензурное обращение. По итогам расследования актер не работает в театре.

Администрация театра считает произошедшее ударом по репутации учреждения, которое всегда отличалось «высокой сценической культурой и красотой звучания русского литературного языка и речи».