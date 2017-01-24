КС не разрешил Дадину лично участвовать в его процессе

Конституционный суд отклонил ходатайство адвокатов заключенного оппозиционера Ильдара Дадина о его личном участии в процессе. Он также отклонил просьбу адвокатов дать им возможность заранее ознакомиться с отзывами органов, принявших и подписавших закон.

Об этом в КС 24 января заявил его председатель Валерий Зорькин.

«Я хочу напомнить представителям заявителя о статье 53 федерального конституционного закона «О Конституционном суде»: сторона может представлять письменные отзывы, подлежащие приобщению к материалам дела. У нас были неоднократные случаи, когда мы, судьи, не видели письменную позицию стороны, но это не препятствовало рассмотрению дела. У меня лично не было их (Госдумы и администрации президента. – Прим. ред.) позиции», – подчеркнул он.

Валерий Зорькин добавил, что «неявка стороны не препятствует рассмотрению дела». «Гражданин Дадин находится в местах лишения свободы, что препятствует его самостоятельной явке в Конституционный суд. Но это не препятствует лицу донести до суда свою позицию путем допуска к участию в деле его адвокатов и других представителей», – добавил председатель КС.

Как отметил служитель Фемиды, невозможно обеспечить участие Дадина и с помощью видео-конференц-связи: «У меня есть соответствующая справка, для этого этот зал просто не приспособлен».

Напомним, 24 января КС рассматривает жалобу осужденного оппозиционера Ильдара Дадина – первого гражданина России, осуждённого по новой статье 212.1 Уголовного кодекса. Она позволяет давать реальные сроки за «неоднократные» нарушения на митингах. Адвокаты Дадина, находящегося сейчас в колонии в Алтайском крае, ходатайствовали о его личном участии в деле. Они также просили дать им возможность заранее ознакомиться с отзывами органов власти, принявших и подписавших спорный закон.