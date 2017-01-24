Адвокаты Дадина требуют его личного участия в заседании КС

Адвокаты заключенного оппозиционера Ильдара Дадина ходатайствуют о его личном участии в процессе в Конституционном суде. Они просят дать им возможность заранее ознакомиться с отзывами органов, принявших и подписавших закон, который оспаривает Дадин.

Об этом защитники активиста 24 января заявили в КС.

«Дадин отбывает наказание и находится в колонии в Алтайском крае. Я был там 12 января, уведомил его о заседании, и Ильдар сказал, что хотел бы лично участвовать в рассмотрении», – отметил, обращаясь к суду, адвокат активиста Алексей Липцер.

«Мы предварительно получили отзыв только от Совета Федерации. Отзывов от Государственной думы и администрации президента у нас нет. Для соблюдения равенства сторон в процессе мы просили бы ознакомиться с этими документами», – заявила ещё одна защитница Дадина Ксения Костромина.

Наконец, третий адвокат Сергей Голубок заявил о «неравенстве» сторон в процессе. «В перерыве уважаемый Михаил Валентинович Кротов (полпред президента в КС. – Прим. ред.) может позвонить своему клиенту и узнать его точку зрения по тому или иному вопросу. У нас такой возможности нет. Просим найти возможность ситуацию сбалансировать. У Ильдара Дадина есть весь комплекс прав, которыми он активно собирается пользоваться. В этом наша позиция», – подчеркнул Голубок.

Далее между судьями и сторонами процесса произошёл следующий диалог.

Полномочный представитель президента Михаил Кротов: Участие Дадина в процессе предлагаю оставить на усмотрение суда. Было бы интересно задать какие-то вопросы, услышать его реакцию – может, изменилась бы его позиция. Что же касается отзывов, у нас открытый процесс, они с трибуны буду озвучены.

Судья Юрий Данилов: Есть ли у КС официальное заявление Дадина с просьбой участвовать в деле? Алтайский край – это не прогулка по Невскому проспекту.

Судья-докладчик по делу Сергей Князев: На данный момент такого заявления непосредственно от Дадина нет.

Председатель КС Валерий Зорькин: Когда вы получили от заявителя его просьбу лично участвовать в процессе?

Адвокат Липцер: 12 января я получил личную просьбу Дадина. Только 9 января мы узнали, где он находится (после заявлений о пытках в колонии в карельском городе Сегеже активиста перевели в Алтайский край. – Прим. ред.).

Сергей Князев: До 10 часов 10 минут сегодняшнего дня представители заявителя о его желании лично участвовать в деле судью-докладчика в известность не ставили.

Сейчас судьи удалились в совещательную комнату, чтобы решить, нужно ли прислушаться к ходатайствам.