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24.01.2017 10:33

Реконструкция Тучкова моста выполнена почти на 30 процентов

Работы по реконструкции Тучкова моста выполнены почти на 30 процентов. Об этом 24 января сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

По данным ведомства, сейчас дорожники укладывают железобетонные плиты проезжей части и укрепляют разводные конструкции. Несмотря на погоду, дорожники работают 24 часа в сутки. Благодаря этому рабочее движение могут открыть раньше срока – в конце 2017 года (изначально планировалось сделать это во втором квартале 2018 г.).

Напомним, движение по Тучкову мосту в сторону Петроградской стороны сейчас осуществляется по двум полосам, в сторону Васильевского острова машины едут через Биржевой мост.

Подробности и фотографии — на «Водителе Петербурга».

 


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