Петербуржца будут судить за стрельбу из ружья по музею

В Василеостровский суд Петербурга направлено уголовное дело в отношении жителя района, который обвиняется в хулиганстве: по версии следствия, он стрелял из ружья в сторону городского музея электротранспорта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, житель дома на Среднем проспекте Васильевского острова обвиняется в том, что осенью 2016 года устроил стрельбу из охотничьего ружья из окна своей квартиры в сторону трамвайного парка №3, где находится музей "Городского электрического транспорта".

В результате стрельбы был поврежден припаркованный автомобиль.

По данным следствия, мужчина устроил стрельбу, будучи пьян.