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24.01.2017 10:15

Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей

Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей
ПАО «Сбербанк России»

По итогам 2016 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка составил 346 млрд рублей, что на 10% выше показателей прошлого года.

Основу розничного кредитного портфеля составили жилищные кредиты – на долю ипотеки приходится 56%, на потребительские кредиты – 31%, на кредитные карты – 13%.

«Ипотечное кредитование стало в 2016 году основным драйвером бизнеса», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

Напомним, что в 2016 году ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк преодолел отметку в 200 млрд рублей, портфель  потребительских кредитов – 100 млрд рублей.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    


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24.01.2017 10:15

Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей

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Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей
По итогам 2016 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка составил 346 млрд рублей, что на 10% выше показателей прошлого года.
ПАО «Сбербанк России»
23.01.2017 10:39
Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 545 млрд рублей
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 31 декабря 2016 года составил 545 млрд рублей, что на 4% выше уровня прошлого года.
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20.01.2017 15:20
110 операций в минуту совершали в 2016 году клиенты Северо-Западного банка в мобильном приложении Сбербанк Онл@йн
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