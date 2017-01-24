Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги свой работы в 2016 году. За этот период выручка банка выросла до 32 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году. Чистый процентный доход за год увеличился на 30,5% и составил 21,4 млрд рублей.