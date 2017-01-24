Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей
По итогам 2016 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка составил 346 млрд рублей, что на 10% выше показателей прошлого года.
Основу розничного кредитного портфеля составили жилищные кредиты – на долю ипотеки приходится 56%, на потребительские кредиты – 31%, на кредитные карты – 13%.
«Ипотечное кредитование стало в 2016 году основным драйвером бизнеса», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.
Напомним, что в 2016 году ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк преодолел отметку в 200 млрд рублей, портфель потребительских кредитов – 100 млрд рублей.