В Астане возобновились межсирийские переговоры

В Астане утром 24 января возобновились межсирийские переговоры с участием делегаций правительства и оппозиции, России, Турции и Ирана.

Во встречах также принимают участие спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

«Встречи возобновились, работа продолжается. Мы настроены, как всегда, оптимистично», — сообщил де Мистура.

Напомним, двухдневные сирийские переговоры в Астане начались 23 января. Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари. В единую делегацию сирийской оппозиции входят представители 10-15 вооруженных группировок. В частности, за столом переговоров организация "Джейш аль-Ислам", которую Россия неоднократно призывала включить в список террористических группировок Совета безопасности ООН.