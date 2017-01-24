Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд
Одна очередь, около 30 человек, по состоянию на 9.40 стоит у центрального входа в здание КС со стороны Сенатской площади. Это студенты юрфаков петербургских вузов, которых, по их словам, на заседание пропускали, но теперь этот процесс приостановлен.
Другая очередь примерно из 20 человек скопилась у бюро пропусков суда со стороны Галерной улицы. Это сторонники Дадина из Москвы, Петербурга, Иванова.
"Мы ещё вчера начали регистрироваться на сайте суда, но система отказала. Тогда мы написали в КС по электронной почте, и нас обещали принять, – рассказала "Фонтанке" член политсовета петербургской "Солидарности" Ольга Смирнова. – Сегодня в 7.15 мы начали занимать очередь у суда, но пропущено было в лучшем случае пять человек. Хорошо, что пропустили хотя бы жену Ильдара Анастасию Зотову".
Сейчас активисты решают вопрос о пикетировании Конституционного суда.
Заседание назначено на 10 утра.
Справка:
Напомним, оппозиционер Ильдар Дадин – первый гражданин России, осуждённый по новой статье 212.1 Уголовного кодекса. Она разрешает давать реальные строки на неоднократные нарушения правил проведения митингов. В марте 2016 года Дадина осудили за подобное поведение на 2,5 года колонии общего режима. В августе оппозиционер подал жалобу на статью 212.1 УК в Конституционный суд.
Дадину направили приглашение на заседание суда, но позже стало известно, что его не доставят из алтайской колонии.
По сведениям супруги оппозиционера, около 300 его сторонников собирались прийти 24 января в Конституционный суд.