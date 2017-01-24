Еще
11:32 24.01.2017
Пришлите свою новость!
11:19
Ломоносовский педофил выйдет из колонии в 86 лет
11:13
Актера уволили из театра за мат на спектакле «Конек-Горбунок»
11:05
Минтранс Финляндии отказался от проекта платных дорог
10:59
Петербуржец при обыске выпрыгнул в окно и разбился
10:51
КС не разрешил Дадину лично участвовать в его процессе
10:45
В Петербурге с начала сезона гриппа умерли от болезни уже трое
10:41
Адвокаты Дадина требуют его личного участия в заседании КС
10:39
«Квадрат»: На рынке новостроек Петербурга выдался «запретительный» январь
10:33
Реконструкция Тучкова моста выполнена почти на 30 процентов
10:27
Петербуржца будут судить за стрельбу из ружья по музею
10:21
В Хельсинки открывается гуманитарная конференция ООН по Сирии
10:16
В Москве хотят прерывать эфир радиостанций для требования пропустить скорую помощь
10:09
Подгузник стал орудием мести в Шушарах
10:03
Герои благотворительного мультсериала «Летающие звери» заговорят по-португальски
09:57
В Астане возобновились межсирийские переговоры
09:48
Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд
09:41
Протестующие автомобилисты начали блокировать въезды в Киев
09:33
СМИ: Роскомнадзор предложил штрафовать за незаконную продажу сим-карт и выдворять продавцов-мигрантов
09:25
Петербуржца подозревают в развращении падчерицы
09:17
На Васильевском острове ломом и кувалдой вскрыли банкомат
09:09
В Петербурге "бомбила" изнасиловал и ограбил пассажирку
09:01
Диджея кафе на Васильевском подозревают в убийстве посетителя
08:53
Школьница сняла номера с машины полиции в Ленобласти
08:45
Мужчина выпал с четвертого этажа на Энтузиастов
08:37
В Таиланде задержали россиянку с 600 г наркотика в желудке
08:29
У петербурженки угнали дорогой Range Rover
08:21
В Калининском районе из-за прорыва остыли батареи в 105 домах
08:13
СМИ пишут о китайских ракетах, размещенных у российской границы
08:05
В Сестрорецке ночью горел склад
01:15
«Царство отца и сына» воцарится на сцене Александринском театре
00:55
Чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова арестовали по делу о двойном убийстве
00:33
Трамп покинул свою компанию Trump Organization
00:22
В Лондоне произошел взрыв в жилом доме
00:07
В Пентагоне опровергли совместную операцию с ВКС России в Сирии
23/01
Исполнительный директор «Формулы-1» сообщил о своем увольнении
23/01
США заявили о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с ИГ
23/01
Двое погибли, трое пострадали в лобовом ДТП на «Коле»
23/01
Путин предложил врио губернаторов отчитываться об имуществе и доходах
23/01
Тревогу на базе ВВС США в Аризоне отменили
23/01
Экс-президент Латвии посетовала на «злобу» и «завистливость» сограждан
23/01
Минюст Украины подал пять исков против России в ЕСПЧ
23/01
Кадыров рассказал, что военные из Чечни служат в Сирии
23/01
СКА забил «Сочи» четыре безответных шайбы
23/01
КС рассмотрит дело Ильдара Дадина
23/01
Смольный выкупит «Теплосеть Санкт-Петербурга» у «Газпрома»
23/01
Минфин предложил вдвое повысить налог на игорный бизнес
23/01
Баррель Brent торгуется выше 55 долларов
23/01
На базе ВВС США в Аризоне объявили тревогу из-за стрельбы
23/01
ВКС России и международная коалиция нанесли совместный удар по ИГ в Сирии
23/01
Стало известно официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»
23/01
Трамп отказался от соглашения о Транстихоокеанском партнерстве
23/01
«Главстрой СПб» требует разрешить строительство домов в «Северной долине» через суд
23/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 23 января
23/01
ФАС подтвердила отмену конкурса на строительство Верховного суда
23/01
Проект реставрации Кунсткамеры обновят через 10 лет за 4,5 миллиона
23/01
КХЛ осудила фанатов "Спартака" за грубое общение с игроками команды
23/01
Украина намерена дополнить иск в Международный суд ООН к России
23/01
Brent подешевела до $54,9 за баррель
23/01
Шувалов назвал «бессмысленным» ограничение наличных расчетов
23/01
В Купчино водитель подставил машину под асфальтный каток
23/01
Фанаты «Шерлока» обиделись на «Би-би-си» из-за отсутствия «секретной» серии нового сезона
23/01
Фондовый рынок России закрылся падением
23/01
Visa поддержала идею о сокращении в России наличных расчетов
23/01
Матвиенко посетовала на отсутствие денег для законопроекта "о детях войны"
23/01
Отказ пропустить скорую хотят приравнять к пьяному вождению
23/01
Лидер Femen опровергла информацию о ликвидации движения
23/01
Борис Грызлов вышел из наблюдательного совета «Росатома»
23/01
СК проверит информацию о сексуальных домогательствах в московской школе для одаренных
23/01
Минэкономразвития признало неконкурентными госзакупки на 20 трлн рублей
23/01
К ЧМ по футболу - 2018 у МЧС Петербурга появятся беспилотники
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
24.01.2017 09:48
0 Комментариев

Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд

Около здания Конституционного суда в Петербурге, который 24 января рассмотрит дело осужденного оппозиционера Ильдара Дадина, сформировалось две очереди.
Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Одна очередь, около 30 человек, по состоянию на 9.40 стоит у центрального входа в здание КС со стороны Сенатской площади. Это студенты юрфаков петербургских вузов, которых, по их словам, на заседание пропускали, но теперь этот  процесс приостановлен.

Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд

Другая очередь примерно из 20 человек скопилась у бюро пропусков суда со стороны Галерной улицы. Это сторонники Дадина из Москвы, Петербурга, Иванова.

"Мы ещё вчера начали регистрироваться на сайте суда, но система отказала. Тогда мы написали в КС по электронной почте, и нас обещали принять,  – рассказала "Фонтанке" член политсовета петербургской "Солидарности" Ольга Смирнова. – Сегодня в 7.15 мы начали занимать очередь у суда, но пропущено было в лучшем случае пять человек. Хорошо, что пропустили хотя бы жену Ильдара Анастасию Зотову".

Сейчас активисты решают вопрос о пикетировании Конституционного суда.

Заседание назначено на 10 утра.

Справка:

Напомним, оппозиционер Ильдар Дадин – первый гражданин России, осуждённый по новой статье 212.1 Уголовного кодекса. Она разрешает давать реальные строки на неоднократные нарушения правил проведения митингов. В марте 2016 года Дадина осудили за подобное поведение на 2,5 года колонии общего режима. В августе оппозиционер подал жалобу на статью 212.1 УК в Конституционный суд.

Дадину направили приглашение на заседание суда, но позже стало известно, что его не доставят из алтайской колонии.

По сведениям супруги оппозиционера, около 300 его сторонников собирались прийти 24 января в Конституционный суд.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Адвокат Дадина: Ильдара не доставят на заседание в КС
Осужденного активиста Дадина пригласили в КС на заседание по его жалобе
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11

Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт

18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Tele2
19.01.2017 10:57

Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях

Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Tele2
17.01.2017 16:13

Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям

Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд
Смольный выкупит «Теплосеть Санкт-Петербурга» у «Газпрома»
«Главстрой СПб» требует разрешить строительство домов в «Северной долине» через суд
«Фонтанка» за 60 секунд — 23 января
ФАС подтвердила отмену конкурса на строительство Верховного суда
Проект реставрации Кунсткамеры обновят через 10 лет за 4,5 миллиона
Акцию против передачи Исаакия РПЦ власти вынудили провести в форме встречи с депутатами
Европейский университет: В Смольном недовольны перепланировками в здании на Гагаринской
В Петербурге ожидаются заморозки и снег
Олимпиада ИТМО для школьников пройдет «ВКонтакте»
К туркам пришли за деньгами на большой дороге
Как Джамбул отбил газовую атаку
Улица Вилли Песси vs Фиделя Кастро
Тротуары останутся без соли, держитесь
Как Петербург вывернулся из сетки Lifenews
О чем горожане просили грифонов
Как общественный транспорт Петербурга сметали на живую нитку
Чемпионат мира по футболу - без туристов, без митингов
Когда в музей приходит РПЦ
Непобедимый хозяин скотовозок
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд

Не торопись, скользко!

Жилой район в Китае подняли на воздух за 10 секунд

Радиевый институт им. В.Г. Хлопина.

"Петербургский радий" и первый в Европе циклотрон

Турецкие пенсионеры прокатились с горки на тазиках после снегопада

Восемь расчетов тушили полыхавший автосервис на Васильевском

Новости компаний
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
ЖК Yolkki Village
17.01.2017 11:15
В ЖК Yolkki Village протягивают теплотрассу
На объекте ЖК Yolkki Village уже установлена автономная погодорегулируемая котельная. Ее можно увидеть из окон самого удаленного от въезда в жилой комплекс четвертого корпуса первой очереди строительства.
Yolkki Village
13.01.2017 16:46
В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры
Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
ЖК Yolkki Village
12.01.2017 10:21
В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village
2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди
06.01.2017 12:52
Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту
ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03
Только в январе ипотека под 11,5%
Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.