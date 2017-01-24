Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд

Около здания Конституционного суда в Петербурге, который 24 января рассмотрит дело осужденного оппозиционера Ильдара Дадина, сформировалось две очереди.

Одна очередь, около 30 человек, по состоянию на 9.40 стоит у центрального входа в здание КС со стороны Сенатской площади. Это студенты юрфаков петербургских вузов, которых, по их словам, на заседание пропускали, но теперь этот процесс приостановлен.

Другая очередь примерно из 20 человек скопилась у бюро пропусков суда со стороны Галерной улицы. Это сторонники Дадина из Москвы, Петербурга, Иванова.

"Мы ещё вчера начали регистрироваться на сайте суда, но система отказала. Тогда мы написали в КС по электронной почте, и нас обещали принять, – рассказала "Фонтанке" член политсовета петербургской "Солидарности" Ольга Смирнова. – Сегодня в 7.15 мы начали занимать очередь у суда, но пропущено было в лучшем случае пять человек. Хорошо, что пропустили хотя бы жену Ильдара Анастасию Зотову".

Сейчас активисты решают вопрос о пикетировании Конституционного суда.

Заседание назначено на 10 утра.