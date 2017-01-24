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24.01.2017 09:43
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Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» подводит итоги 2016 года

В 2016 году Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» оказал петербургским паралимпийцам помощь на сумму 3 539 228,11 рублей, а также предоставил товарные пожертвования на сумму более 195 000 рублей и начал работу над проектом строительствауличной спортивной площадки в коррекционной школе «Озерки», в Главном штабе Эрмитажа был реализован документальный мультимедийный проект ВДОХ_ВДОХ о жизни петербургских паралимпийцев и многое другое. Благодарим всех, кто вместе с нами поддерживает спортсменов в борьбе за новые медали.
Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» подводит итоги 2016 года

2016 год стал роковым для паралимпийского спорта – сборная России в полном составе была отстранена от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а перспективы восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете до сих пор туманны. Несмотря на это петербургские спортсмены не раз радовали своих болельщиков блистательными победами.

Гребцы с поражением опорно-двигательного аппарата Евгений Борисов и Валентина Жагот стали бронзовыми призерами Чемпионата мира, Сборная города по танцам на колясках завоевала 13 наград на Кубке мира/Кубке континентов, Магомед Джамалов и Марина Бекетова завоевали золото и серебро нам международном турнире по пауэрлифтингу лиц с ПОДА «Серебряная штанга» в Польше, петербургские легкоатлеты с инвалидностью привезли 17 медалей с Чемпионата Европы, где российская команда одержала победу. БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» гордится победами спортсменов, которых смог поддержать в 2016 году.

Год был непростым для фонда, и мы рады были подружиться с новыми единомышленниками. Группа Марсель и финалист шоу «Голос» PIERREEDEL приняли участие в благотворительном «Звездном аукционе» в пользу БФ «ТОЧКА ОПОРЫ», футболист Вячеслав Малафеев и актриса и депутат ЗакСа Анастасия Мельникова оказали информационную поддержку проекту ВДОХ_ВДОХ. Лекции в поддержку паралимпийцев в рамках проекта «Благотворительный университет» читали специалист по этикету Иван Арцишевский, писатель Лев Наумов, режиссер Вадим Максимов и другие. Мы искреннее благодарны всем друзьям и партнерам, знакомым и незнакомым людям, которые помогли собрать 3 539 228,11 рублей на развитие паралимпийского спорта в Северной столице.

Адресная помощь

Поддержку фонда в 2016 году получили более 100 спортсменов. Среди них Евгений Борисов, Валентина Жагот (парагребля), Вячеслав Хрусталев (легкая атлетика ЛИН), Тамара Шульман, Денис Ларионов (бочча), Константин Афиногенов (парабадминтон), сборная Санкт-Петербурга по легкой атлетике лиц с ПОДА, петербургская команда по адаптивному скалолазанию, юные боччеисты из коррекционной школы «Динамика», детская команда по лыжным гонкам сидя коррекционной школы «Озерки» и другие.

Благодаря участию наших партнеров в ушедшем году в Северной столице получили активное развитие два новых вида спорта: регби на колясках и хоккей-следж. Всего на оплату выездов начинающих и опытных паралимпийцев на международные и всероссийские турниры было выделено 430497,49 рублей, на приобретение профессионального инвентаря – 945477,24 рублей, а экипировку, медикаменты, спортивное питание удалось закупить на сумму 107 078 рублей.Также спортсменам с инвалидностью были переданы товарные пожертвования на сумму более 195 000 рублей.

Ежемесячные стипендии в 2016 году получали Марина Бекетова, Татьяна Смирнова, Магомед Джамалов,Юлия Сидорцова. Общий бюджет выплат составил 290 000 рублей.

Поддержка соревнований

С 30 ноября по 3 декабря в Санкт-Петербурге проходили Кубок России и ежегодные Всероссийские соревнования по настольному теннису среди лиц с ПОДА, которые БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» поддержал шестой год подряд. В рамках турнира также был проведен «Паралимпийский урок» для учеников спортивной школы-интернат № 289 Красносельского района. С ребятами встретилась Елена Литвиненко – чемпионка мира по настольному теннису, которая должна была защищать честь города на Паралимпиаде-2016.

Конный манеж

В 2016 году фонду удалось завершить сбор средств (406 450 рублей) для завершения строительства крытого конного манежа для паралимпийцев и занятий детей иппотерапией (возведение боковой и торцевой стен, установка ворот, вентиляция). Благодарим каждого, кто вложил в проект свой кирпичик и открыл перед людьми с инвалидностью новые горизонты.

Строительство спортивной уличной площадки

В ноябре в рамках программы «Будь активным!» при поддержке «Кока-Кола Фаундейшн» и CAF (CharitiesAidFoundation)» БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» приступил к разработке проекта строительства спортивной уличной площадки для людей с инвалидностью на территории коррекционной школы "Озерки". Общая стоимость замены и настила специального напольного покрытия, установки уличных тренажеров и игрового оборудования составляет 3 320 000рублей, для успешной реализации проекта осталось собрать 1 835 717,60 рублей.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» приглашает коммерческие компании и частных жертвователей поддержать проект, узнать подробную информацию можно по e-mail: info@fondopora.ru или тел.: (812) 983-72-21

«Благотворительный университет»

С января по май 2016 года в рамках проекта «Благотворительный университет», инициированного фондом AdVita («Ради Жизни») в 2015 году, БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» удалось собрать 35 407 рублей. На эти средства были приобретены инвентарь и медикаменты для более чем двадцати спортсменов, а часть пожертвований позволила 16-летним Марии Маралевой и Ивану Селинскому из коррекционной школы «Озерки» отправиться в Финляндию на международный турнир по танцам на колясках, где де они завоевали серебряную и бронзовую медали.

Мастер-классы и фестивали

В мае БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» по традиции принял участие в ежегодном социально-культурном фестивале «Есть контакт» в ЦПКиО им. Кирова, помогая организовать спортивные мастер-классы по паралимпийским видам спорта.

В октябре совместно с Михаилом Сапаровым – чемпионом мира по параклаймбингу, удалось организоватьмастер-класс по адаптивному скалолазанию для воспитанников коррекционной школы «Озерки». А в ноябре фонд и компания «OttoBock» провели для петербургских спортсменов с инвалидностью пробный мастер-класс по управлению коляской активного типа. В 2017 году будет разработана подробная программа для проведения регулярных мастер-классов.

ВДОХ_ВДОХ

Самым долгожданным событием года для БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» стало открытие в Главном штабе Эрмитажа документального проекта ВДОХ_ВДОХ / IN_INBREATHE, рассказывающего истории двенадцати петербургских спортсменов с инвалидностью.

Выставка фотографий Юрия Молодковца и Ксении Диодоровой привлекла внимание тысячи петербуржцев, успешно проработала два месяца в главном музее города, была представлена на международной выставке «Интермузей», после чего по предложению руководства ТРЦ «Галерея» была открыта для посетителей торгово-развлекательного центра. А в сентябре одна из фотографий с открытия ВДОХ_ВДОХ стала финалистом всероссийского конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность».

Мы рады были поделиться с вами историями преодоления настоящих героев. Выставочное оборудование после закрытия экспозиции фонд передал Эрмитажу для проведения последующих социальных проектов.

Сегодня ВДОХ_ВДОХ продолжает жить в мультимедийной интернет-версии www.vdoh-vdoh.ru. В благотворительном магазине «Легко-легко» (Большая Пушкарская, 10), арт-кафе «Книги и кофе», книжном магазине «Свои книги», Ozon.ru и центре фотографий им. Братьев Люмьер (Москва) можно приобрести арт-издание по мотивам ВДОХ_ВДОХ. Все вырученные средства идут на помощь паралимпийцам – участникам проекта.

Работа со СМИ

В 2016 году команда фонда продолжила активное сотрудничество со СМИ – мы рады делиться с вами новыми победами и вдохновением петербургских спортсменов с инвалидностью. Информационную поддержку БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» в 2016 году оказали более 30 интернет и печатных СМИ, среди которых «Чемпионат.сom», «Фонтанка.ру», Агентство Социальной информации, «Советский Спорт», ИА «News», «NewInform», Некоммерческое содружество блогеров, KudaGo.com, Peterburg2, ИА «ТАСС», телеканал «Санкт-Петербург», НТВ и другие.

Наши награды

Благодаря поддержке партнеров и друзей, за успешную работу в 2016 году директор фонда Анна Афанасьева была награждена юбилейным знаком Паралимпийского комитета России в честь 20-летия комитета. А БФ «ТОЧА ОПОРЫ» четвертый год подряд стал «Лучшим партнером» Специального Олимпийского Комитета и получил награду Спортивной Федерации Спорта Инвалидов за большой вклад в развитие адаптивного спорта Санкт-Петербурга.

Мы еще раз благодарим наших коммерческих партнеров и частных жертвователей за доверие и участие в судьбах петербургских спортсменов с инвалидностью. Надеемся на продуктивное сотрудничество и в 2017 году. В Новый год мы вступаем с амбициозными планами и актуальными потребностями – ознакомиться с ними вы можете на нашем сайте – www.fondopora.ru.


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