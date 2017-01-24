Протестующие автомобилисты начали блокировать въезды в Киев

Автомобилисты утром 24 января приступили к частичному блокированию въездов в Киев, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на корреспондентов.

Участники акции требуют принятия закона, чтобы за ввезенные на Украину автомобили с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, без требования растаможивать их.

В частности, по данным телеканала, автомобилисты собрались на въезде в Киев на бориспольской трассе, там находятся около сотни человек, они привезли шины и жгут их на обочине. Они перекрыли две полосы движения, но автомобили пропускают в город и обещают не блокировать движение полностью.

Как передает телеканал, на въезд в Киев по житомирской трассе также собрались около 30 человек и 15 автомобилей, они перекрыли одну полосу дороги, куда также принесли шины, тем не менее, автомобили в Киев могут заехать, хотя на месте уже образовалась пробка. На въезде в украинскую столицу по одесской трассе тоже собрались митингующие.

На въездах в Киев дежурят полиция и пожарные, акции проходят спокойно.

Накануне национальная полиция Украины предупредила, что 24 января возможно ограничение на въездах в Киев из-за запланированных акций.