СМИ: Роскомнадзор предложил штрафовать за незаконную продажу сим-карт и выдворять продавцов-мигрантов

Роскомнадзор и МВД разработали законопроект, в котором предлагают штрафовать за незаконную продажу сим-карт, а продавцов-мигрантов выдворять из страны.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

"Поправки вводят штрафы за распространения сим-карт без полномочий от оператора — 2-5 тысяч рублей для физлиц, 100-200 тысяч рублей — для юрлиц", — пишет издание.

Иностранцу или человеку без гражданства за незаконную продажу сим-карт будет грозить штраф в 50-60 тысяч рублей с конфискацией товара, а также административный арест до 15 суток с выдворением из России, отмечает газета.

Источник "Коммерсанта" заявил, что документ разработал Роскомнадзор, а в заседаниях рабочей группы участвовали сотовые операторы. При этом представитель ведомства Вадим Ампелонский не подтвердил эту информацию.

По словам другого собеседника издания, законопроект инициировало МВД, "заинтересованное в пресечении незаконных продаж сим-карт".

Согласно новым правилам, операторы получат возможность проверять достоверность сведений об абонентах не только по паспорту, но и через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг, а также с помощью подключения к системам госорганов.

Кроме того, с 1 января 2019 года сотовые операторы смогут заключать договоры с абонентами "с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме".

Один из собеседников издания отметил, что поправки к закону о регулировании продаж сим-карт могут быть внесены в Госдуму вместе с разделом, регулирующим мессенджеры.