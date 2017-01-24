Петербуржца подозревают в развращении падчерицы

Петербурженка заявила в полицию на собственного мужа. Она обвинила супруга в том, что он приставал к ее 13-летней дочери.

Как стало известно "Фонтанке", 23 января в полицию Красногвардейского района обратилась 38-летняя женщина. Она заявила, что ее 53-летний безработный муж в течение пяти последних лет совершал развратные действия в отношении ее 13-летней дочери, которая приходится мужчине падчерицей.

Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 (развратные действия) УК РФ.