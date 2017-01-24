Герои благотворительного мультсериала «Летающие звери» заговорят по-португальски

«Летающие звери» уверенно покоряют планету. Слон Прабу и компания из первого в мире благотворительного мультсериала долетели до Португалии.

Как сообщили в пресс-службе проекта, португальская компания общественного теле- и радиовещания, крупнейшее СМИ Португалии – RTP2, готовится к показам российского мультсериала «Летающие звери» весной этого года. Соответствующий договор уже подписан.

Португальские дети увидят 40 серий про приключения индийского слона, канадского медведя, мексиканского пса, французской свинки, арабского кота, американской лошади, африканского рыба, японского зайца, кубинской черепахи и русской коровы в Легкой стране.

Напомним, Легкая страна появилась на свет в 2008 году, когда маленькие пациенты онкологического отделения 31 й городской больницы Санкт-Петербурга на занятии с мультипликаторами студии «ДА» придумали зверей с крыльями. Летающие звери стали символом лёгкости и способности преодолеть тяжесть обстоятельств.

Вначале была выпущена сувенирная продукция с крылатыми зверями, нарисованными детьми и профессиональными художниками. Средства от реализации сувениров направлялись на лечение от рака.

Затем в 2011 году было запущено производство мультипликационного сериала «Летающие звери». Проект вышел на новый уровень: на смену локальной торговле сувенирами пришли широкая известность, показы по телевидению и онлайн, и продажа лицензий на использование персонажей производителям из разных регионов.

Часть стоимости любого товара с летающими зверями идёт в фонд помощи онкобольным AdVita («Ради Жизни») на оплату лекарств, поиск доноров костного мозга, закупку медицинского оборудования. На каждой упаковке товара размещена информация о благотворительной составляющей покупки. Таким образом, «Летающие звери» – это не только известные, привлекательные персонажи, но и послы идеи взаимопомощи, маркеры благотворительной покупки.

Все серии «Летающих зверей» будут дублированы профессиональными актерами на португальский язык.

«Создатели сериала «Летающие звери» осознанно следуют советской традиции мультфильмов не только в интонациях, но и в музыкальном оформлении: каждая серия заканчивается песней. В 70-х годах советская анимация нашла поклонников в разных уголках земного шара. Трогательная история про крокодила Гену полюбились в Швеции – там даже создавали детские передачи с героями мультфильмов. А японцы отметили Чебурашку. Надеемся, что «Летающие звери» также покорят сердца маленьких зрителей Португалии», – заявили дистрибьюторы контента, компания Media IM.

По словам Надежды Федяевской, директора проекта «Летающие звери», вектор развития благотворительного медиабренда «Летающие звери» – международное распространение социальной франшизы. Эта уникальная благотворительная модель может тиражироваться в других странах. Если летающих зверей поддержит местный бизнес и телеканалы, они станут символом благотворительной покупки не только в России, но и за её пределами, помогая детям по всему миру.