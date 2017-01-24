На Васильевском острове ломом и кувалдой вскрыли банкомат
В Петербурге двое налетчиков вломились ночью в магазин ради денег банка ПСКБ.
Как стало известно "Фонтанке", 23 января около 02:40 двое неизвестных преступников взломали дверь магазина "Улыбка радуги" на 9-й линии Васильевского острова. Там, по предварительной информации, они ломом и кувалдой вскрыли банкомат банка ПСКБ.
Злоумышленники вытащили купюроприемник с деньгами и скрылись до прибытия группы немедленного реагирования охранной фирмы.
Сумма похищенного сейчас уточняется.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.