На Васильевском острове ломом и кувалдой вскрыли банкомат

В Петербурге двое налетчиков вломились ночью в магазин ради денег банка ПСКБ.

Как стало известно "Фонтанке", 23 января около 02:40 двое неизвестных преступников взломали дверь магазина "Улыбка радуги" на 9-й линии Васильевского острова. Там, по предварительной информации, они ломом и кувалдой вскрыли банкомат банка ПСКБ.

Злоумышленники вытащили купюроприемник с деньгами и скрылись до прибытия группы немедленного реагирования охранной фирмы.

Сумма похищенного сейчас уточняется.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.