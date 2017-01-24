В Петербурге "бомбила" изнасиловал и ограбил пассажирку

В Приморском районе Петербурга частник, занимающийся извозом, надругался над пассажиркой и обобрал ее.

Как стало известно "Фонтанке", в полицию вечером 23 января обратилась 29-летняя жительница Петербурга. Она сообщила, что около 6 часов утра на проспекте Маршала Новикова поймала попутку, чтобы добраться до дома. Однако, вместо того, чтобы доставить женщину по назначению, водитель напал на нее с ножом прямо в автомобиле. Преступник изнасиловал пассажирку, отнял у нее имевшиеся при себе деньги – 100 долларов и 100 евро, после чего высадил ее на улице Сизова и скрылся.

По заявлению проводится проверка, ведется розыск частного извозчика.