Диджея кафе на Васильевском подозревают в убийстве посетителя

Конфликт, закончившийся смертью уроженца Находки, произошел в заведении на Наличной улице в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Васильевского острова около трех часов ночи 24 января поступил звонок от дежурной службы «03». Медики скорой сообщили, что у дома №51 по Наличной улице, куда их вызвали очевидцы, было обнаружено тело мужчины на вид лет 30-35. Погибший был весь в крови.

Прибывший на место наряд нашел в кармане погибшего документы на имя 34-летнего жителя города Находки. А через полчаса оперативники уголовного розыска задержали 26-летнего диджея кафе. По предварительной информации, мужчины вместе распивали спиртные напитки в заведении, потом поссорились и вышли на улицу выяснить отношения. Диджей вернулся в кафе, где он и работает, один.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.