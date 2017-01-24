В Калининском районе из-за прорыва остыли батареи в 105 домах

На Гражданском проспекте в Петербурге устраняют последствия очередного прорыва трубы с горячей водой. В более сотни домов остыли батареи.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУП ТЭК, ночью 24 января у дома №75 на Гражданском проспекте прорвало трубу диаметром 500 мм, кипяток вытек на поверхность.

В 02:00 началась локализация аварии, в настоящее время остыли батареи в 105 зданиях, из которых 86 – жилые дома, 8 – детские образовательные учреждения и 11 – другие здания. Энергетики заверяют, что горячая вода подается по резервной схеме.

По предварительным данным, аварийные работы планируется завершить сегодня около 15:00.