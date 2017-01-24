В Таиланде задержали россиянку с 600 г наркотика в желудке

В аэропорту Бангкока арестована россиянка, пытавшаяся провести 600 г синтетического наркотика из Бразилии в желудке. Об этом 24 января сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимир Сосновка.

По его словам, женщина была задержана в аэропорту «Суваннапхум» 17 января. В ее желудке были обнаружены более десяти небольших резиновых емкостей с наркотиком общим весом до 600 граммов.

«Вчера состоялось первое судебное заседание по ее делу, на котором россиянка была арестована по обвинению в контрабанде наркотиков, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил дипломат.

Ведется расследование.