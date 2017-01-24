В “исаакиевской” истории договорились до антисемитизма

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой обвинил "правнуков тех, кто разрушал храмы с наганами" в желании сделать то же с Исаакиевским собором. На единоросса обиделись депутаты ЗакСа и еврейская община.

В понедельник, 23 января в дискуссию по передаче Исаакиевского собора РПЦ единоросс и вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой добавил националистическую нотку, назвав защитников храма продолжателями дела «прадедов, вышедших из-за черты оседлости в 1917 году». На телеведущего и депутата обиделись все: и журналисты, и депутаты ЗакСа, и еврейская община.

«Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедов», – заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на пресс-конференции днем, 23 января.

Антисемитскую фразу распознали не сразу, вначале разлетелась другая мысль единоросса: «Все те граждане, которые подписывают петиции, называются „артель напрасный труд«. К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью обменивается сигналами SOS с одного дивана на другой, считая, что таким образом и будет управлять государством», – цитировал политика «Интерфакс».

Уже под вечер журналисты переслушали запись выступления Толстого и обнаружили очевидную отсылку к еврейскому народу – тому самому, который в Российской империи проживал за чертой оседлости.



Для справки: Территория черты оседлости была первоначально определена указом Екатерины II 1791 года как территория России, где дозволялось селиться и торговать иудеям. Черта оседлости охватывала специально оговоренные населённые пункты городского типа (местечки, поскольку в сельской местности проживание также не дозволялось) значительной части Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Бессарабии, Латгалии, которая была частью Витебской губернии, а сейчас — Латвии, а также части территории современной Украины, соответствующей южным губерниям Российской империи. Сам термин (первоначально «черта постоянного жительства евреев») впервые появился в «Положении о евреях» 1835 года. Черта оседлости была отменена Временным правительством после Февральской революции.

Одними из первых отреагировали на слова вице-спикера в еврейской общине. "Заявление не просто сомнительно, а оно абсолютно недопустимо и мне бы очень хотелось знать оценку руководства Государственной думы, руководства страны такого рода заявлениям, которые, на мой взгляд, совершенно подрывают основы современной России, современного общества", – заявил радио «Эхо Москвы» глава департамента общественных связей Федерации еврейских организаций России Борух Горин.

"Я лично считаю заявление Толстого открытым антисемитизмом, чего уж там. Если человек приписывает национальной группе взгляды исключительно из-за ее национального происхождения, то, конечно, это не просто обобщения, а обобщения националистические, в данном случае юдофобские. Отдельно можно заметить, что это никак не соответствует реальности, потому что не существует никаких единых взглядов на возвращение Исаакиевского собора не то что у еврейской общины России, но у евреев России как индивидуумов. Есть совершенно разные взгляды на этот вопрос", – добавил он.

Дискуссию о том, является ли выступление Петра Толстого оскорблением или нет, развернули совладелец Юридической компании "CLC" Наталья Шатихина и экс-сенатор, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин.

«Похоже, завтра будет день опровержений и слов про "неправильно поняли"», – написал Добрынин на своей странице в Facebook. «На самом деле он попытался тихо обтечь тот факт, что революцию сделали в массе лидеров евреи, заняв кратковременно наркоматы, а теперь Резник с Вишневский (депутаты ЗакСа, организаторы протестной акции) тоже не без этого», – ответила в ветке комментариев Шатихина.

Больнее всех воспринял высказывание единоросса депутат петербургского ЗакСа, яблочник Борис Вишневский: он пообещал, что обратиться в Следственный комитет, чтобы те проверили высказывание вице-спикера на экстремизм. «Друзья, с юристами посоветуемся – и , думаю, сильно испортим (ему) настроение», – написал парламентарий в соцсетях.

Его коллега депутат Максим Резник сообщил «Фонтанке», что пока не намерен жаловаться на Толстого, однако считает такую выходку «пещерным уровнем».

Пиарщик и писатель Александр Цыпкин задается следующими вопросами: "Петр Толстой сообщил гражданам, что от РПЦ Исаакий защищают евреи, потомки евреев, рушивших храмы во время революции. В связи с этим возник ряд сугубо организационных вопросов: 1. Как именно проводилось днк-тестирование и должны ли защищающие собор носить на одежде желтые звезды, а также, где в Питере для них планируется гетто? 2. Откуда известно о генеалогическом древе всех протестующих? Бесплатная ли это услуга? 3. Являются ли протестующие также потомками апостолов, которые как известно были по недосмотру властей тоже евреями? И как поступать с ними в таком случае?".

Сам Толстой обьяснил "Фейсбуке" свои слова на пресс-конференции так : "Сильно удивлен реакцией на мою оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах «признаки антисемитизма». Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь – по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи".

Петр Толстой – вице-спикер Государственной думы, депутат "Единой России". Бывший ведущий ряда информационно-политических передач и ток-шоу на «Первом канале» и заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала» (2009—2016). Единоросс и медиаменеджер – праправнук писателя Льва Толстого, которого в свое время отлучали от Церкви. Летом 2016 года Петр Толстой и несколько других родственников писателя, в том числе советник президента Владимир Толстой, стали фигурантами скандала: блогеры обнаружили, что в период с 2011 по 2013 годы компания родственников писателя без какой-либо конкуренции получила 14 контрактов с ФГБУ «Музей-усадьба Ясная Поляна» на общую сумму 11,9 миллиона рублей.

Напомним, что в Государственной думе не пришли к единому мнению о том, нужно ли передавать Исаакиевский собор РПЦ. Так, против этого выступил председатель комитета по культуре Станислав Говорухин. «Во мне, – признался он. – Что-то сопротивляется этому решению. Интуитивно. Наша страна на четверть мусульманская, и я сомневаюсь, что мусульманин с семьей посетит действующий православный храм. В музей пойдет, а в церковь – вряд ли. Мне кажется, мы отрезаем от знакомства с культурными ценностями целый пласт населения. И странно, конечно, что памятник всемирного значения оказался в собственности горсовета, который и решает теперь судьбу музея». Противоположные точки зрения высказали коммунист Владимир Бортко и единоросс Марат Сафин.

Отметим, что решение о передачи Исаакиевского собора РПЦ было принято в конце 2016 года. До этого, год назад, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отказал петербургской епархии в претензиях на самый доходный в городе музей.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»