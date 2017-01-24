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24.01.2017 00:33

Трамп покинул свою компанию Trump Organization

Президент США Дональд Трамп покинул свою компанию Trump Organization. Об этом в понедельник, 23 января, как передает РИА Новости, сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Он покинул компанию, как и обещал до того, как возглавил Белый дом», — отметил Спайсер.

Ранее советник Трампа по налогам Шери Диллон объявила, что он до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление и откажется от всех постов в своей компании.

«Все инвестиции и бизнес-активы в Trump Organization уже были или будут переданы в траст до 20 января», — пообещала Диллон, добавив, что Трамп не будет заключать никаких контрактов за рубежом во время его президентства, а сделки внутри страны будут проходить «под строгим контролем на предмет конфликта интересов».

Также Диллон уточнила, что будущий президент не станет контактировать со своей компанией.

Источник: Лента.ру


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