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24.01.2017 00:22

В Лондоне произошел взрыв в жилом доме

В столице Великобритании Лондоне вечером 23 января произошел взрыв, за которым последовал пожар в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в восточной части города. В результате ЧП пострадали по меньшей мере пять человек, сообщили в полиции.

К месту происшествия прибыли десять пожарных автомобилей и 60 спасателей. Взрыв на первом этаже дома произошел 23 января примерно в 20.00 по московскому времени.

«Мы ждем обновленной информации о количестве пострадавших. На данном этапе сотрудники не могут назвать точную причину взрыва», — сказал он.

20 января при взрыве в жилом доме в пригороде Парижа пострадали пять человек.

 

Источник: Газета.ру


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