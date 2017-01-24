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24.01.2017 00:07

В Пентагоне опровергли совместную операцию с ВКС России в Сирии

Пентагон опроверг заявление Минобороны России о совместной операции ВКС России и возглавляемой США коалиции против ИГИЛ в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Адриана Ранкин-Гэллоуэя.

«Военной координации авиаударов в Сирии нет», — заявил Гэллоуэй. Он пояснил, что Пентагон и Минобороны обмениваются информацией только по вопросам безопасности полетов.

Пресс-секретарь коалиции полковник ВВС США Джон Дориан назвал сообщение Минобороны России пропагандой, передает Associated Press.

Ранее Минобороны России заявило, что два самолета ВКС России и два самолета сил международной коалиции нанесли совместный удар по боевикам запрещенной в России организации ИГИЛ в городе Эль-Баб в провинции Алеппо. В российском военном ведомстве подчеркнули, что перед авиаударом авиабаза Хмеймим по прямой линии получила координаты целей ИГИЛ от штаба международной коалиции.

Источник: РБК


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