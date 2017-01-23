Путин предложил врио губернаторов отчитываться об имуществе и доходах

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об обязанности временно исполняющего обязанности губернатора отчитываться об имуществе и доходах. Об этом в понедельник, 23 января, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Врио высшего должностного лица субъекта РФ представляет такие сведения в течение 15 дней со дня назначения на должность. При этом представляются сведения о доходах, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году назначения, и сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения», — говорится в законопроекте.

Cведения «о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» должны будут размещаться в интернете на официальных сайтах государственных органов субъекта РФ. Кроме того, они должны быть предоставлены российским СМИ для опубликования в связи с их запросами, отмечается в пояснительной записке к документу.

17 января комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупцию рекомендовал отклонить законопроект, обязывающий высокопоставленных чиновников и парламентариев декларировать доходы и имущество бывших супругов. Понятие «супруг» в документе планировалось определить как «лицо, с которым заключен брак, либо с которым брак расторгнут, но брачные отношения сохраняются».

Чиновники и парламентарии обязаны ежегодно декларировать сведения о своих доходах, имуществе и крупных расходах с 2013 года. Те же требования распространяются на их супругов и несовершеннолетних детей.