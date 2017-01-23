СКА забил «Сочи» четыре безответных шайбы

Всухую хоккейный клуб СКА обыграл ХК «Сочи» в очередном матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая 23 января прошла в Сочи, завершилась со счетом 4:0 в пользу петербургской команды.

Голы забили: Тихонов (27 минута), Гусев (33), Дадонов (45), Дацюк (56). На счету Ковальчука также две результативные передачи. Матч на «ноль» провел вратарь Коскинен.

Таким образом СКА набрал 121 очко и сохранил за собой безоговорочное лидерство в чемпионате КХЛ, опережая ближайшего преследователя (ЦСКА) на 5 очков. До конца регулярного сезона армейцам с Невы осталось провести 8 матчей.