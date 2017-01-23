КС рассмотрит дело Ильдара Дадина

Должен ли человек, несколько раз вышедший на улицу с плакатом, сидеть в тюрьме, решит Конституционный суд. В 10.00 24 января он рассмотрит дело политического активиста Ильдара Дадина.

Дадин – первый россиянин, осуждённый по статье 212.1 Уголовного кодекса. Она появилась в 2014 году даёт возможность наказывать реальными сроками или миллионными штрафами людей, больше двух раз нарушивших митинговое законодательство. Ильдар Дадин также известен заявлениями о пытках в колонии в карельском городе Сегежа.

Активиста, отбывающего сейчас наказание в Алтайском крае, на заседание не доставят. Интересы заявителя представят адвокаты Ксения Костромина и Алексей Липцер. Они попытаются доказать, что статья 212.1 Уголовного кодекса противоречит Конституции. Как следует из размещённого в Сети заявления, юристы полагают: норма позволяет назначать оппозиционерам несоразмерно высокие сроки. Кроме того, к уголовной ответственности можно привлечь даже тех, кто в нарушениях на митингах формально не виноват – уголовное дело против Дадина возбудили ещё до того, как его протоколы об административных правонарушениях на митингах вступили в силу.

Костромина и Липцер ссылаются на практику Европейского суда по правам человека, в частности, на дела «Каспаров и другие против России» и «Немцов против России». Страсбург признал, что права оппозиционных политиков были нарушены во время задержаний в 2007 году в аэропорту Шереметьево и в 2010 году на Триумфальной площади. Адвокаты также напоминают Конституционному суду его собственное решение 2003 года, где служители Фемиды подтвердили, что россиян нельзя дважды судить за одно и то же преступление.

Противостоять юристам станут органы, принявшие и подписавшие закон. В Конституционный суд приглашены представители президента, правительства, Госдумы, прокуратуры, министерства юстиции.

О своём желании поучаствовать в деле заявили и гражданские активисты – сторонники Дадина. Супруга оппозиционера Анастасия Зотова предложила всем желающим прийти в Конституционный суд – таким правом обладает каждый россиянин. На сайте КС 23 января из-за наплыва пользователей перестала работать система регистрации гостей. По сведениям Зотовой, на заседание попытаются попасть «несколько сотен» человек. Все, кто не поместятся в зал, «будут стоять на улице».

Добавим, что 24 января Конституционный суд выслушает только доводы сторон. Решение он примет за закрытыми дверями и огласит публично в течение нескольких недель.