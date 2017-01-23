Смольный выкупит «Теплосеть Санкт-Петербурга» у «Газпрома»

Правительство Петербурга приняло принципиальное решение о выкупе 74,9997% акций «Теплосеть Санкт-Петербурга» у ТГК-1. Оценку актива Смольный завершит во второй половине февраля.

Как рассказал «Фонтанке» глава Комитета по энергетике Андрей Бондарчук, под принципиальным решением он понимает подписание вице-губернатором Игорем Албиным плана по консолидации теплосетевых активов в собственности города. Оценка позволит определить размер и схему выплат нынешнему собственнику пакета. Рассматривается вариант денежной компенсации, либо смешанной — за счет некоторых имущественных объектов ТЭК. В данный момент город уже владеет 25,0003% уставного капитала «Теплосеть Санкт-Петербурга». По словам Андрея Бондарчука, поводом для проведения оценки стало предложение, сделанное еще весной прошлого года главным собственником ТГК-1 – ООО «Газпром энергохолдинг». Тогда речь шла о выкупе «Теплосети Санкт-Петербурга» за 5,98 млрд рублей с рассрочкой на 20 лет.

Что касается ТГК-1, то 51,79 % компании принадлежит ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), 21,45% – финской FORTUM POWER AND HEAT OY, остальное распределено между иными акционерами. В 2014 году финны уже сумели заблокировать сделку по продаже «Теплосети» Смольному, так как их не устроила стоимость сделки (6 млрд рублей). Летом 2015 года вице-губернатор Игорь Албин утверждал, что Смольный готов выкупить «Теплосеть» по символической цене в 1 рубль. Весной 2016 года сообщалось, что ГЭХ не ведет переговоры со Смольным, однако сегодня в комитете по энергетике заявили, что ГЭХ также принципиально одобряет продажу.