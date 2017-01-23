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23.01.2017 21:52

Минфин предложил вдвое повысить налог на игорный бизнес

Министерство финансов России представило в правительство проект поправок в Налоговый кодекс, в два раза повышающих ставки налога на игорный бизнес для повышения доходов бюджета. Документ размещен на официальном сайте нормативно-правовой информации.

Так, сумма налоговых отчислений за один игровой стол будет установлена в диапазоне от 50 тыс. до 250 тыс. руб., а за один игровой автомат — от 3 тыс. до 15 тыс. руб. Налог за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы составит от 10 тыс. до 14 тыс. руб.

За пункты приема ставок (процессинговые центры) тотализаторы и букмекерские конторы обяжут платить от 50 тыс. до 250 тыс. руб. При этом за прием интерактивных ставок предпринимателей хотят обязать выплачивать 2,5–3 млн руб., что в сто раз больше нынешних налоговых ставок.

В том случае, когда налоговые ставки не определены законами самих субъектов Российской Федерации, они устанавливаются, исходя из минимальных значений, установленных НК.

 

Источник: Газета.ру


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