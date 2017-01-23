ВКС России и международная коалиция нанесли совместный удар по ИГ в Сирии

В результате совместного удара ВКС России и сил международной коалиции в Сирии были уничтожены боевики террористической организации «Исламское государство» и их склады.

Удар по террористам был нанесен в районе населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо.

В Минобороны отметили, что 22 января командование авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим получило координаты целей ИГ от американской стороны «по прямой линии» из штаба международной коалиции.

«После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары», — сообщили в оборонном ведомстве.

В результате были уничтожены несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также боевики и их техника.