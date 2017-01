Стало известно официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»

Стало известно название восьмой части саги «Звездные войны», премьера которой намечена на 15 декабря этого года. Информация появилась в официальном микроблоге саги в Twitter.

Очередная глава эпопеи выйдет под названием «Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi).

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq