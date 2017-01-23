Стало известно официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»
Стало известно название восьмой части саги «Звездные войны», премьера которой намечена на 15 декабря этого года. Информация появилась в официальном микроблоге саги в Twitter.
Очередная глава эпопеи выйдет под названием «Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi).
It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq— Star Wars (@starwars) 23 января 2017 г.
Отметим, что в съемках успела принять участие исполнительница роли принцессы Леи Керри Фишер, которая скончалась 27 декабря прошлого года в возрасте 60 лет.
Справка:
«Звёздные войны» (англ. Star Wars) эпическая фантастическая сага в жанре космической оперы, включающая в себя 8 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры — все пронизанные единой сюжетной линией и созданные в единой фантастической Вселенной «Звёздных войн», задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов и позднее расширенной.