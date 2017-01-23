Трамп отказался от соглашения о Транстихоокеанском партнерстве

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), сообщает Reuters.

Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Трамп подпишет выход США из ТТП 23 января.

Белый дом сообщил о намерении США выйти из ТТП еще 21 января, опубликовав программу новой администрации.

Также сообщалось, что Трамп намерен пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле.

В конце прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерениях упорно добиваться ратификации и вступления в силу соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.

Напомним, что соглашение готовилось под руководством Вашингтона в течение нескольких лет. Его успели подписать12 стран – это Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Однако статуты ТТП предусматривают, что соглашение вступит в силу только в том случае, если в нем будут участвовать США.