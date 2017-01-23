«Главстрой СПб» требует разрешить строительство домов в «Северной долине» через суд

Компания «Главстрой СПб» подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти к Госстройнадзору16 января. В нём застройщик требует выдать разрешения на строительство 5 домов на в районе Парнас. По словам собеседников «Фонтанки», конфликт последовал вслед за отказом компании участовать в достройке стадиона на Крестовском острове.

По информации на сайте суда, 18 января иск был оставлен без движения до 17 февраля этого года.

В тот же день, 18 января, служба Госстройнадзора выдала застройщику уведомления об отказе в разрешении на строительство 5 жилых корпусов. Квартал застройки ограничен проспектом Энгельса, улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова и Заречной.

«Причиной отказа является отсутствие градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), выданного не ранее, чем за 3 года до подачи пакета документов, – пояснили в «Главстрое-СПб». – В настоящий момент мы проясняем данный вопрос, поскольку у компании имеется действующий ГПЗУ. Каких-либо уведомлений о прекращении его действия мы не получали».

С 1 января этого года в силу вступили изменения в Градкодекс, регламентирующие срок действия градпланов. Однако по закону, нормы нельзя применять к уже выданным документам в течение 3 лет, указывают в компании.

Отказ Госстройнадзора принимать градплан квартала может повлиять не только на срок строительства части 12 очереди квартала, но и сорвать сдачу двух детсадов и школы. «Главстрой-СПб» планировал приступить к стройке в этом году, говорят в компании.

Между тем, 18-19 января Госстройнадзор также отказал застройщику в сдаче в эксплуатацию второй очереди ЖК «Юнтолово» и девятой очереди ЖК «Северная долина» площадью 280 тысяч кв. м. В компании пока выясняют причины отказа. Однако отмечают, что дома уже полностью готовы к заселению, в конце декабря «Главстрой СПб» получил заключения о соответствии новостроек проекту — это основной документ для ввода зданий.

По мнению игроков рынка, отказы службы связаны с достройкой стадиона на Крестовском острове. Бенефициаром «Главстроя СПб», как и бывшего подрядчика «Трансстрой», считается миллиардер Олег Дерипаска. А с «Трансстроем» Смольный в июле 2016-го со скандалом разорвал контракты на возведение арены.

В то же время крупнейшие застройщики жилья города осенью прошлого года добровольно помогли с достройкой стадиона. «Главстроя-СПб», по информации «Фонтанки», в этом списке не было. Хотя компания входит в четверку лидеров города по объему строительства жилья.