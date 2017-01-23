«Фонтанка» за 60 секунд — 23 января

Виден ли гололед на петербургских улицах из окон Смольного, почему умолкли петербургские единоросы, как посчитать деньги «Зенита». Очевидное и невероятное — в понедельничном дайджесте «Фонтанки».

Петербургские тротуары превратились в сплошное испытание на чувство равновесия и удачу. Из двух зол — испорченная солью обувь или переломы ног и рук — мы выбираем второе.

Грузовикам опять неймется — на этот раз пытались перегородить съезд на трассу М-11. Потом пришел лесник, пообещал платить и выгнал всех.

Единоросы ЗакСа не станут говорить с прессой. Руководство партии на всякий случай запретило. Интересно, им теперь будут запрещать все, что у них не очень получается?

В Европейском университете рассказали, за что Смольный хочет разорвать аренду вуза в здании на Гагаринской улице. Выходит, что за пластиковые окна и пару временных перегородок.

Когда судья Конституционного суда чувствует, что происходит что-то не то, он может высказать особое мнение. Лидер по числу таких предчувствий — судья Владимир Ярославцев. Он заявил, что дело ЮКОСа стараниями властей привело Россию к «правовому тупику».

«Зенита» самая низкая средняя посещаемость и самый маленький маленький стадион среди клубов, попавших в топ-20. А зарабатывает он так, что другие клубы завидки берут. Мы посчитали чужие деньги.

Немного Кубы есть в каждом. В Законодательном собрании улицу Вилли Песси (а такой нет на карте города с 1990 года) предложили заменить на улицу Фиделя Кастро. Чтобы никто не думал, что в нашем КПРФ умеют только курить сигары и танцевать.

Новость, покорившая наших читателей на выходных: у уборщицы «Магнита» сожитель отобрал иномарку и шесть миллионов рублей. Потом, правда, одумался, вернул — и женщина не стала объяснять полиции, откуда столько кэша.