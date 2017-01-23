ФАС подтвердила отмену конкурса на строительство Верховного суда

Федеральная антимонопольная служба 23 января предписала аннулировать конкурс на строительство Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Петербурге. ФГУП «Строительное объединение» управделами президента нарушило закон о закупках.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, комиссия ведомства обнаружила в тендере на 29,5 млрд рублей три нарушения. Это отсутствие на сайте госзакупок проектно-сметной документации, некорректный порядок оценки заявок, а также — некорректные требования к составу заявок в части допусков саморегулируемых организаций.

Антимонопольная служба рассматривала жалобу претендента на контракт ПСБ «Жилстрой». Ее претензии были признаны необоснованными, также сообщили в ФАС.

Теперь «Строительное объединение» должно будет провести тендер заново. По закону, процедура запроса предложений занимает как минимум около двух недель. Уже подведенные итоги конкурса также придется отменить. 12 января победителем была признана УК «Кредо» Аси и Михаила Борисовых. Эта компания участвовала в строительстве нескольких резиденций президента страны.

Согласно условиям тендера, к концу 2019 года на проспекте Добролюбова, 14, Петроградской стороны должны появиться здания Верховного суда, судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана площадью 150 тысяч кв. м.