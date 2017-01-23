Проект реставрации Кунсткамеры обновят через 10 лет за 4,5 миллиона

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 23 января рассмотрел заявки на право составления проектно-сметной и научно-исследовательской документации для реставрации здания Кунсткамеры на Университетской набережной, дом 3. Максимальная цена контракта составит четыре с половиной миллиона рублей.

26 января будет определен поставщик, который по условиям контракта закончит работы по составлению проектной документации реставрации корпуса со стороны Таможенного переулка, вместе с согласованием в КГИОП, к 26 мая. Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, новые сметы станут дополнением к тем, что были составлены еще в 2004-2007 годах «Гильдией архитекторов и инженеров Петербурга» (СПбО ГИПРОНИИ). Эта организация является генеральным проектировщиком реставрации музея.

По заданию, победителю аукциона необходимо разработать проект по сохранению корпуса Кунсткамеры со стороны Таможенного переулка. Подрядчику предстоит провести обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных систем, а также архитектурно-художественной отделки интерьеров и фасадов здания.

«Техническое оснащение экспозиционных помещений морально и физически устарело, капитальный ремонт не проводился с послевоенного времени», – написано в конкурсной документации. Там также указано, что в здании обветшала штукатурка, кое-где на потолке есть подтеки, изношен пол, и потихоньку разваливается парадная лестница и входная дверь.

Здание нового корпуса Музея антропологии и этнографии было построено в 1885-1887 годах по проекту Роберта Марфельда, а в 1912 году был надстроен третий этаж. Проект ГИПРОНИИ 2004-2007 годов предусматривал переоборудование чердака в мансардное помещение, что и было сделано в 2009 году.

Сейчас в корпусе расположен Музей антропологии и этнографии Петра Великого и мемориальный музей М.В. Ломоносова.