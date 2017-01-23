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23.01.2017 19:40
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К туркам пришли за деньгами на большой дороге

Дорожники, обиженные турецкой компанией ICA при строительстве платной скоростной магистрали Петербург - Москва, сдались без боя после обещаний начать выплаты.

В понедельник, 23 января, петербургские дорожники могли попасть в федеральную повестку. Субподрядчики, которые строят к мундиалю платную магистраль М-11 "Москва-Санкт-Петербург", заявили, что им с осени не оплачивают работу и пригрозили перекрыть трассу. Но протестная акция не вышла ни масштабной, ни пугающей. Десяток человек слегка пошумели у ворот турецкого генподрядчика ICA и отправились по домам ждать обещанных денег. Заказчик стройки – «Магистраль двух столиц» – объяснил, что будет дальше.

Представители Ассоциации «Грузавтотранс» еще в пятницу, 20 января, анонсировали проведение акции. На площадку строящейся высокоскоростной магистрали М-11 пригнать свои «КамАЗы» обещали более 20 дорожно-строительных и транспортных компаний. Именно столько петербургских субподрядчиков, по данным Ассоциации, ждут, когда турецкая компания ICA оплатит им уже выполненные работы.

Генподрядчиком строительства 140-километрового отрезка платной скоростной магистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург» стала турецкая компания «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA). Заказчик строительства – консорциум «Магистраль двух столиц». ICA ране работала на строительстве нового терминала в Пулково, затем заканчивала строительство центрального участка ЗСД.

К назначенному часу (в 11 часов) на месте технологического съезда с трассы А-120 на строящуюся магистраль М-11 (между Тосно и Гатчиной, так называемая бетонка) припарковались всего два большегруза.

«Остальные могут подъехать, они стоят чуть-чуть подальше», – сообщил водитель «КамАЗа». Корреспондент «Фонтанки», находящийся на месте, никого больше не увидел.

Формально, водители на двух «КамАЗах» не перекрыли федеральную трассу А-120, но фактически движение в этом узком месте может затруднить даже один припаркованный грузовик. В 11 часов на место проведения акции прибыли три машины ГИБДД. Инспекторы попросили не затруднять движение, водители спорить не стали. Обещанная акция протеста закончилась, не успев даже начаться.

Десяток обиженных субподрядчиков столпились у проходной ICA (на месте стройки находится рабочий штаб турецкой компании). Предприниматели пытались добиться от представителей ICA ответа – когда начнется финансирование. На текущий момент участники стройки ждут от генподрядчика более 4 млрд рублей, такую цифру озвучивают в Ассоциации «Грузавтотранс». Деньги перестали поступать на счета строителей осенью 2016 года.

«Ситуация у нас у всех аховая. Я с сентября 2016 года не могу платить своим рабочим заработную плату, нет денег погашать кредиты, скоро начнут арестовывать приобретенные в лизинг грузовики. Мой коллега из-за проблем с банком пытался покончить жизнь самоубийством. Откачали», – эмоционально рассказывает один из дорожников.

«Мне 130 миллионов рублей должны. Мы все на грани банкротства», – подключается к разговору представитель дорожно-строительной организации «Жуванди».

К толпе вышел представитель консорциума «Магистраль двух столиц», не представился и обратился к стоявшим: «Давайте обсуждать спокойно, надо искать приемлемое решение, а не только пиариться. От сотрудничества и переговоров никто не отказывается. Есть сложности – поговорим», – успокаивал он строителей. Переговорщик от ICA сфотографировал всех «гостей» и позвал на разговор президента Ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина.

«Это приватный разговор», – в категоричной форме завил пожелавший остаться неизвестным работник ICA и не позволил остальным зайти в офис компании.

Пока стороны вели некие приватные беседы, участники стройки сообщили «Фонтанке», что на текущий момент субподрядчики выполнили работ на 23 млрд рублей. 4 миллиарда рублей – это, предположили они, общая сумма давно просроченной задолженности. Со стороны ICA исполнительная документация по выполненным работам не принята и не подписана.

«Это значит, заплатить нам генподрядчик не может, кредиторка будет расти. В чем причина сбоя, нам никто не сообщает. Говорят, в ICA за время стройки сменились три директора, и турецкие топ-менеджеры просто не могут навести порядок внутри своей фирмы», – делится мнением один из субподрядчиков.

Владимир Матягин сообщил «Фонтанке», что на переговорах достигнут компромисс. В течение двух дней Ассоциация подготовит список компаний, которые больше всего пострадали из-за действий ICA.

«Этот список мы отдадим турецкой компании, они в ближайшие 14 дней обещают поэтапно начать погашать долги», – говорит Владимир Матягин. Ожидается, что первый транш составит около 140 миллионов рублей, до конца января генподрядчик перечислит своим контрагентам еще 250 млн рублей. Что будет с долгами мелким субподрядчикам, неизвестно.

«Если люди поймут, что их обманывают, если платежи не начнут поступать, то они повторят акцию. Предприниматели не будут перекрывать федеральную трассу, но они заблокируют работу генподрядчика – будет перекрыт въезд в строительный городок ICA. Матягин подтвердил «Фонтанке», что сбой по платежам связан исключительно с работой турецкой компании.

Представитель турецкой структуры, который оставит на память о сегодняшнем дне несколько фотографий, наотрез отказался комментировать ситуацию. «Всем и все расскажет и передаст Матягин», – таков был краткий ответ. Неофициально представители ICA сообщили корреспонденту «Фонтанки», что Ассоциация предоставляет СМИ некорректные цифры: долги перед подрядчиками составляют, мол, несколько сотен миллионов, а не 4 млрд рублей.

Как заявили «Фонтанке» в компании «Магистраль двух столиц», конфликт между генподрядчиком и субподрядчиками не имеет отношения к самой стройке, которая должна быть завершена к ЧМ-18.

«В данной ситуации предпосылок для срыва сроков реализации проекта нет. Все работы выполняются согласно графику, разработанному генеральным подрядчиком», – сообщили «Фонтанке» в ООО «Магистраль двух столиц». На сегодняшний день турецкая компания уже приступила к сдаче законченных элементов и в ближайшее время начнет получать деньги за выполненные работы.

«Приемка и оплата выполненных работ осуществляется по крупным элементам объекта, представляющим собой достаточно объемный завершенный комплекс строительно-монтажных работ. В связи с этим возникает разрыв между частичным выполнением работ по данным элементам и возникновением права генерального подрядчика сдать и получить за них оплату», – так объяснили возможную причину сбоя в ООО «Магистраль двух столиц».

Турецкой ICA придется серьезно оценить свои репутационные риски на российском рынке. Иностранная компания до сих пор не рассчиталась со всеми субподрядчиками, которые работали с ней при строительстве западного скоростного диаметра (ЗСД). Суммы по спорным контрактам невелики, но деньги ICA не выплачивает уже почти год. В данный момент в арбитраже подано несколько исков от петербургских компаний, которые, как выяснилось, строили трассу бесплатно. Предприниматели сообщали «Фонтанке», что турецкие партнеры до обращения в суд отказывались садиться за стол переговоров и обсуждать наличие проблемы.

Катерина Кураева, "Фонтанка.ру"

Справка:

Участок скоростной дороги «Москва-Санкт-Петербург» на участке 543 км-684 км (7 и 8 этапы) строится со второго квартала 2015 года. Окончание строительства – второй квартал 2018 года. Высокоскоростная трасса будет платной. Генподрядчик «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети». Заказчик - консорциум «Магистраль двух столиц», в который входят ВТБ и французская компания Vinci. Скоростная платная трасса М-11 стане альтернативой трассе М-10 «Россия». Расчетная скорость движения автомобилей на М-11- 150 км в час.


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