КХЛ осудила фанатов "Спартака" за грубое общение с игроками команды

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением, в котором подвергла критике действия болельщиков московского "Спартака", в грубой форме выразивших свои претензии игрокам команды в ее раздевалке перед дерби со столичным ЦСКА.

"Вызывает крайнее удивление акция болельщиков "Спартака", в грубой и нецензурной форме высказавших своё неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба", – говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте КХЛ.

"Лига считает подобные акции, а также их распространение недопустимыми и внимательно изучит обстоятельства данного инцидента на предмет принятия решения о санкциях", – говорится в заявлении.

Видео с общением группы болельщиков "Спартака" с игроками хоккейной команды накануне было распространено в соцсетях и фанатских ресурсах. Из видео следует, что болельщики с использованием ненормативной лексики проявили недовольство игрой и результатами команды (занимает предпоследнее место в Западной конференции) и выразили надежду, что хоккеисты проявят характер в предстоящем в понедельник матче регулярного чемпионата с московским ЦСКА (начало – 19:30 мск).