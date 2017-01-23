Украина намерена дополнить иск в Международный суд ООН к России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона будет дополнять «блок фактов» в своем иске к России, поданном в Международный суд ООН. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мы передаем их (факты нарушения. — «Газета.Ru») европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Ведь то, что мы подали, мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты», — сказал Климкин.
По его словам, «в принципе Украина будет работать над этим постоянно».
Источник: «Газета.Ru»