Украина намерена дополнить иск в Международный суд ООН к России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона будет дополнять «блок фактов» в своем иске к России, поданном в Международный суд ООН. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы передаем их (факты нарушения. — «Газета.Ru») европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Ведь то, что мы подали, мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты», — сказал Климкин.

По его словам, «в принципе Украина будет работать над этим постоянно».