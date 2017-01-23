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19:44 23.01.2017
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Brent подешевела до $54,9 за баррель
19:16
Шувалов назвал «бессмысленным» ограничение наличных расчетов
19:10
В Купчино водитель подставил машину под асфальтный каток
19:05
Фанаты «Шерлока» обиделись на «Би-би-си» из-за отсутствия «секретной» серии нового сезона
19:00
Фондовый рынок России закрылся падением
18:51
Visa поддержала идею о сокращении в России наличных расчетов
18:49
Матвиенко посетовала на отсутствие денег для законопроекта "о детях войны"
18:40
Отказ пропустить скорую хотят приравнять к пьяному вождению
18:34
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18:27
Борис Грызлов вышел из наблюдательного совета «Росатома»
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18:03
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18:00
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17:51
ФАС отменила тендер на строительство Верховного суда за 29,5 млрд рублей
17:48
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23.01.2017 19:22

Brent подешевела до $54,9 за баррель

Нефть дешевеет в понедельник на данных о росте числа буровых установок в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 МСК опустилась на $0,58 (1,05%) – до $54,91 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижается на $0,77 (1,45%) – до $52,45 за баррель. Нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации на 29 единиц, максимальными темпами за четыре года, по данным Baker Hughes.

Источник: "Интерфакс"


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20.01.2017 15:20

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20.01.2017 11:53

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ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.
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ПАО «Сбербанк России»
23.01.2017 10:39
Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 545 млрд рублей
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 31 декабря 2016 года составил 545 млрд рублей, что на 4% выше уровня прошлого года.
ПАО «Сбербанк России»
20.01.2017 15:20
110 операций в минуту совершали в 2016 году клиенты Северо-Западного банка в мобильном приложении Сбербанк Онл@йн
По итогам прошлого года клиенты Северо-Западного банка совершали 110 операций в минуту в мобильном приложении интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.01.2017 11:53
Банк «Санкт-Петербург» развивает сотрудничество с авиакомпанией «Россия»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.
Банк «Санкт-Петербург»
19.01.2017 15:01
Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей
Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги свой работы в 2016 году. За этот период выручка банка выросла до 32 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году. Чистый процентный доход за год увеличился на 30,5% и составил 21,4 млрд рублей.
«КВС»
19.01.2017 13:59
Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки для клиентов компании «КВС»
Группа компаний «КВС» и Банк «Санкт-Петербург» объявляют о старте совместной программы, направленной на повышение доступности жилья в новостройках компании.
ПАО «Сбербанк России»
19.01.2017 13:25
Число пользователей интернет-банка Сбербанк Онл@йн в Северо-Западном банке превысило 3,9 млн
По итогам прошлого года число пользователей интернет-банка «Сбербанк Онл@йн» на Северо-Западе превысило 3,9 млн клиентов, увеличившись за год почти на миллион.
ПАО «Сбербанк России»
17.01.2017 15:27
Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты
По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.01.2017 11:40
Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит для «Перекрестка»
Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит в размере 6,5 млрд руб. для ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - одной из операционных компаний группы X5 RetailGroup.
ПАО «Сбербанк России»
16.01.2017 14:47
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 889 млрд рублей
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка по итогам 2016 года составил 889 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с результатами 2015 года.
«Банк «Санкт-Петербург»
13.01.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
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