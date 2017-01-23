Brent подешевела до $54,9 за баррель

Нефть дешевеет в понедельник на данных о росте числа буровых установок в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 МСК опустилась на $0,58 (1,05%) – до $54,91 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижается на $0,77 (1,45%) – до $52,45 за баррель. Нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации на 29 единиц, максимальными темпами за четыре года, по данным Baker Hughes.