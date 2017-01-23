Шувалов назвал «бессмысленным» ограничение наличных расчетов

В России не будет никаких административных ограничений наличных расчетов, и делать это «бессмысленно». Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, передает ТАСС.

По его словам, правительство не обсуждает данный вопрос. Шувалов отметил, что банки на данный момент вкладывают в современные технологии огромные деньги. Он пояснил, что операции с финансами, которые обеспечивают банки, и как они их проводят с помощью «новых технологий» — «должно естественным образом войти в обиход каждой семьи», сказал первый вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Шувалов рассказал, что в мире есть тенденция к сокращению наличных платежей, но в России «особая история», и в ней настороженно относятся к обмену денежных знаков и к любым ограничениям.

К вопросу об ограничении наличных платежей глава Министерства финансов России Антон Силуанов вернулся в субботу, 21 января. По его мнению, сокращение наличных расчетов сможет поднять сбор налогов и сделать российскую экономику «более прозрачной». Он предложил «подумать» над тем, чтобы запретить расплачиваться наличными за дорогостоящие покупки, вроде машин или квартир. «Носить деньги в сумке или чемодане — это просто, наверное, прошлый век!» — сказал он.

Предложение Силуанова поддержал глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин и назвал его «правильным решением».