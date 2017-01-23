Фанаты «Шерлока» обиделись на «Би-би-си» из-за отсутствия «секретной» серии нового сезона

Поклонники сериала «Шерлок» обиделись на «Би-би-си» из-за отсутствия «секретной» четвертой серии нового сезона, сообщает Radio Times.

Слухи о «тайном» эпизоде появились после премьеры второй серии, когда главный герой в исполнении Бенедикта Камбербэтча рассказал о любви людей к цифре три.

На вечер воскресенья, 22 января, был заявлен сериал «Яблочный двор», но некоторые поклонники «Шерлока» решили, что «Би-би-си» покажет «секретный» эпизод их любимого проекта. Ожиданиям не помешали даже опровержения одного из создателей «Шерлока» Стивена Моффата.

В итоге выяснилось, что в эфир все-таки вышел «Яблочный двор», и в твиттере появились разочарованные и возмущенные комментарии.

Ранее сообщалось, что Первый канал и компания BBC Worldwide выступили с заявлениями по итогам проведенного расследования по поводу утечки в сеть финальной серии «Шерлока».