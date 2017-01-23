Visa поддержала идею о сокращении в России наличных расчетов

Платежная система Visa выступила за снижение объема наличного расчета и поддерживает меры по увеличению безналичных платежей. Об этом сообщили в пресс-службе представительства компании в России, передает ТАСС.

В Visa отметили, что компания поддерживает усилия государственных органов и Центробанка России по «стимулированию» перехода на безналичные расчеты и сотрудничает с российскими партнерами по внедрению «новых удобных и безопасных форм платежей».

В компании Visa отметили, что замещение наличных средств положительно влияет на экономику. Так, в компании отметили, что использование средств безналичного расчета, таких как кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, способствовало росту ВВП России на $25,93 млрд с 2011 по 2015 год.

В субботу, 21 января, глава Министерства финансов России Антон Силуанов призвал «подумать» о запрете оплачивать дорогостоящие покупки наличными деньгами. Кроме того, он предложил снова обсудить вопрос о сокращении расчетов наличными деньгами. Он отметил, что с помощью сокращения наличных расчетов Россия соберет больше налогов и ее экономика может стать «более прозрачной».