Улица Вилли Песси vs Фиделя Кастро

Улицу Вилли Песси заменить на улицу Фиделя Кастро. В петербургском парламенте поспорили о том, кто из коммунистов достоин увековечивания на карте Петербурга.

В Законодательном собрании Петербурга обсудили возможность оставить в веках имя Фиделя Кастро на карте города. В спорах, нужно ли Северной столице название или памятник в честь кубинского лидера, выяснилось: у нас отсутствует регламент государственного финансирования монументов культурных деятелей.

Петербургские коммунисты переживают, что в Петербурге до сих пор нет улицы или памятника в честь Фиделя Кастро, почившего в ноябре прошлого года. В связи с этим фракция КПРФ в ЗакСе хочет обратиться к губернатору Петербурга с просьбой исправить положение. В частности, Ольга Ходунова предлагает поставить герою кубинского народа памятник или назвать в его честь городской объект.

«Куба не сломалась под давлением жестоких экономических санкций и беспрестанных политических провокаций со стороны своих политических противников. В океане лжи и предательства она стойко обороняла свои завоевания. Сохранение в тяжелейших условиях подлинного суверенитета Кубы стало главным достижением Фиделя Кастро и его соратников», – говорится в проекте обращения к губернатору Георгию Полтавченко.

Обсудить предложение коммунистов в понедельник, 23 января, собрались депутаты городского парламента на комиссии по культуре.

"О Фиделе Кастро можно не говорить в этой аудитории, его все знают, он – лидер кубинской революции. Он правил во время ожесточения в отношении Кубы США, при этом поставил государство на уровень развитых стран. Кастро много сделал и для СССР. Например, после чернобыльской аварии 25 тысяч детей лечились на Кубе. У нас уже есть Кубинская улица и улица Сантьяго-де-Куба. А Фидель был у нас, в Петербурге, в 1963 году", – заявила Ходунова.

Ей сразу же возразили. "Я первый раз слышу, чтобы наших детей там лечили, а я состою в Союзе чернобыльцев. А ведь для чернобыльцев кубинское солнце вредно, их не могли туда послать лечиться", – заявил единоросс, бывший глава Красносельского района Евгений Никольский.

"Там уникальная медицина, на самом высоком уровне, это все знают", – возразила Ходунова.

Депутат от "Единой России" Юлия Мартемьянова напомнила коммунистке: "Его брат Рауль Кастро после смерти Фиделя заявлял, что тот был против бюстов и памятников. На Кубе даже улицы в честь Фиделя запретили называть. Не лучше ли и нам последовать такому желанию?"

Глава фракции КПРФ вначале смутилась такому аргументу, но решила не отступать от намерений: "У нас есть парк Авиаторов, там мы могли бы поставить памятник. Это же не только про культ личности, это подтверждение сотрудничества наших стран".

Резко против намерений Ходуновой не выступил эсер Алексей Ковалев: он предложил заменить название улицы Вилли Песси в Выборгском районе (бывший Учебный переулок) на более благозвучное в честь, например, кубинского лидера: "А то люди страдают. Не знаю, как они живут в домах с таким адресом".

Лидер фракции КПРФ ничего не ответила справедливороссу, как выяснилось позже, просто потому, что не знала, кто такой господин Песси. Узнав от корреспондента "Фонтанки", что это финский коммунист, живший в середине ХХ века, она запротестовала: "Нет, эту улицу переименовать не дадим".

Для справки: Учебный переулок через 16 лет после переименования в 1974 году вернул свое название и сегодня носит название Учебного.

Меж тем Алексей Ковалев заметил и другой важный аспект: "Хочу обратить ваше внимание на практику установки памятников. В Петербурге никому за 5 лет не поставили памятника за счёт бюджета. Это некий стихийный процесс. На мой взгляд, это пораженческие порядки для Петербурга. Нам нужен план монументальной пропаганды за счёт бюджета. Иначе получается, что в городе появляются только те памятники, которые ставят богачи, а культура города из-за этого проигрывает".

По словам Ковалева, он уже дважды предлагал такую инициативу Смольному, однако профильные ведомства отказывались ее поддерживать, несмотря на это, он все равно собирается продвигать законопроект и продолжит писать чиновникам.

Что же касается Кастро, то его увековечивать депутаты все же не решились. Большинство членов комиссии проголосовали за то, чтобы рекомендовать ЗакСу отклонить проект обращения к губернатору.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"