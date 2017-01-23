Лидер Femen опровергла информацию о ликвидации движения

Лидер движения Femen на Украине ​Анна Гуцол опровергла ранее появившуюся информацию о распаде движения. Активистка заявила украинскому изданию «Апостроф», что ​Femen перестанет существовать только тогда, когда его участники «перестанут проводить свои акции».

По ее словам, если «есть женщины, которые это делают и продолжают, — значит, движение существует». Пример этому — «наши протесты и в Америке, и в Канаде, и в Испании, и во Франции, и на Украине», отметила Гуцол.

При этом Анна Гуцол признала, что Femen, возможно, уже не существует «с точки зрения старой формы». Но при этом у людей, которые не принимали участия в создании движения, нет права «делать такие смелые заявления» о его распаде, подчеркнула она.