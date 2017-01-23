Как Джамбул отбил газовую атаку

Жители дома в переулке Джамбула держат оборону против «Петербурггаза». Из-за строительства рядом элитного Hovard Palace в их дымоходах пропала тяга и газовщики пытаются просто перерезать им газовую трубу - для их же безопасности. Жильцы уже полгода отбивают атаки.

Минувшая неделя для жителей шестиэтажного дома на Джамбула закончилась небольшой войной с сотрудниками «Петербурггаза». Газовщики приехали с оборудованием, собираясь заваривать домовую трубу. Жители встали перед входом в парадную живым щитом. После двух часов шумного выяснения отношений и вызова управдома рабочие «Петербурггаза» сдались и покинули свои боевые позиции.

Оборону своего дома от газовщиков жители держат уже полгода. В июне 2016-го «Петербурггаз» пришел в дом на Джамбула с плановым осмотром. Итоги проверки стали неутешительными. В вентиляционных каналах половины дома пропала тяга. Причиной стало строительство стена к стене элитной 9-тиэтажки, вставшей на пути ветрового потока, предварительно сообщили специалисты. Из-за нее дымоходы бывшего доходного дома попали в зону ветрового подпора.

Элитный дом Hovard Palace за Джамбула, 12, построили на месте аварийного общежития. Инвестор «Ховард СПб», заручившись постановлением правительства, переселил 167 семей в Шушары. В 2013-м — снес дореволюционную пятиэтажку. А на ее месте — построил 9-тиэтажную новостройку. Панорамы Социалистической улицы и переулка Джамбула, по решению Смольного, пали жертвой социальной значимости проекта. В сентябре 2015-го здание сдали в эксплуатацию, а через год — выяснился побочный эффект.

Теперь, как описывают в специализированных изданиях, ветер огибает крышу дома Hovard Palace и спускается вниз под углом 45 градусов. Над дымоходами, оказавшимися ниже потока воздуха, возникает повышенное давление. Оно мешает газу и пару подниматься из вентиляции.

Фото: Михаил Огнев

По мерам безопасности, в помещениях с неработающими дымоходами газ незамедлительно отключают. «При отсутствии тяги в дымоходе токсичные продукты сгорания не выводятся в атмосферу, а остаются в жилых помещениях, подвергая смертельному риску всех жильцов», – пояснили в «Петербурггазе». В доме 27 квартир, тяга пропала в 12-ти из них, говорят жители.

«Нам сказали, что нужно заменить колонки на современные, чтобы газ отключался автоматически, если в колонке потухает огонь», – рассказывает жительница дома Татьяна Анисимова. Застройщик соседнего участка «Ховард СПб» заменил жителям колонки, но это не решило проблемы. «Петербурггаз» тогда же, в июне, все равно перекрыл краны газопроводов на лестничной клетке.

Не долго думая, жители сорвали пломбы. «Мы снова включили газ сами, – говорит Татьяна Анисимова. – Вероятно, это опасно. Но газом у нас не пахнет, ухудшение вентиляции никак не проявляется». Без газа в квартирах жить невозможно – ни душ принять, ни еды приготовить.

В январе ситуация повторилась. «В один день мы приходим домой, а у нас опять отключен газ. И мы снова берем, и сами его включаем», – рассказывает Татьяна Анисимова. Тогда «Петербурггаз» решил отключить подачу топлива наверняка – перерезать часть домового газопровода.

За газ жители готовы бороться до последнего. «Мы живем на нелегальном положении в центре города. У меня мать-блокадница. Я была вынуждена ее положить в больницу. Как жить без горячей воды? – восклицает Анисимова. – У нас в парадной есть большие семьи, с грудными детьми».

Компания «Ховард СПб» готова решить проблему за свой счет. Проект уже разработан. Дымоходы 12 квартир должны провести по чердаку и вывести их на другой стороне дома, где нет ветрового подпора, рассказал «Фонтанке» заместитель гендиректора «Ховард СПб» Дмитрий Лебедев. Стоимость переоборудования – около миллиона.

Компания должна приступить к работам в среду, 25 января, добавили в администрации Центрального района. Они займут около месяца.

Такие гарантии не повод для отступления «Петербурггаза». Организация все же намерена отключить газоснабжение дому, а как только воздуховоды реконструируют — подать топливо вновь. Утром, 23 января, в доме вновь появились объявления об отключении газа.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»